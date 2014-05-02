Быстро набросок лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Сделать набросок лендинга по продаже наушников Monster beats

Нужен набросок лендинга через 2-3 часа. Кто готов выполнить?

10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
Выбранный исполнитель
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
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