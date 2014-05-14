Дизайн внутренних страниц

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок190 просмотров
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Создать 5 внутренних страниц для трейдингового ресурса

10 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
YuliaNest
Юлия 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$150
7 дней
Очень нравится работать с Юлей. Хороший исполнитель и креативный дизайнер в одном лице
Работаю с Ольгой не в первый раз, сотрудничеством абсолютно довольна. Рекомендую!