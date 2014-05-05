Разработка дизайна сайта

Уважаемые фрилансеры! Необходим ответственный и работающий на результат грамотный специалист для создания интернет-магазина в виде лэндинга. Нужен дизайн и верстка, чтобы все работало и открывалось как на ПК, так и на мобильных устройствах. Схема верстки по аналогии ...