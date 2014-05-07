Интернет магазин

Здравствуйте!

Хочу заказать дизайн интернет магазина. Есть уже готовые макеты (главная страница, страница категорий и страница товара) на любительском уровне, рисовал сам, брал из сайтов которые понравились. В общем эти макеты нужно грамотно скорректировать на профессиональном уровне для вёрстки.

Профессиональная доработка, сделать фирменный стиль. Предпочтительные цвета светло серый, светло синий или голубой. Фон должен быт белым. Нужно сделать шрифотовый логотип. Весь функционал указанный в моем макете должны быть учтены при работе.

Сайт будет работать на трех языках: русский, английский, арабский. Соответственно, география посещаемости широкая, в основном страны Персидского залива (Арабские страны - это главная аудитория, головной офис магазин в Дубае), страны СНГ (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан и т. д.).

Интересует стоимость и условия работы, сроки.