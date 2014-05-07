Интернет магазин

$500
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки338 просмотров
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Здравствуйте!

Хочу заказать дизайн интернет магазина. Есть уже готовые макеты (главная страница, страница категорий и страница товара) на любительском уровне, рисовал сам, брал из сайтов которые понравились. В общем эти макеты нужно грамотно скорректировать на профессиональном уровне для вёрстки.

Профессиональная доработка, сделать фирменный стиль. Предпочтительные цвета светло серый, светло синий или голубой. Фон должен быт белым. Нужно сделать шрифотовый логотип. Весь функционал указанный в моем макете должны быть учтены при работе.

Сайт будет работать на трех языках: русский, английский, арабский. Соответственно, география посещаемости широкая, в основном страны Персидского залива (Арабские страны - это главная аудитория, головной офис магазин в Дубае), страны СНГ (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан и т. д.).

Интересует стоимость и условия работы, сроки.

10 лет назад
makasq
Максуд 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$300
5 дней
Выбрал Алексея в качестве исполнителя. И нисколько не пожалел. Он очень профессионально отнесся к заданию и выполнил его на 100%.Спасибо Алексею за оперативную работу. Рекомендую.
Отличный заказчик, интересный проект, четкая постановка задачи, быстрое реагирование и моментальная оплата. Все супер) Мои рекомендации