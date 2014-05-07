Интернет магазин

Требуется разработать дизайн landing page c 4-6 экранами на тему предоставления займа под залог недвижимости. Бриф во вложении. Сразу указывайте стоимость и сроки разработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Хочу заказать дизайн интернет магазина. Есть уже готовые макеты (главная страница, страница категорий и страница товара) на любительском уровне, рисовал сам, брал из сайтов которые понравились. В общем эти макеты нужно грамотно скорректировать на профессиональном уровне для вёрстки.
Профессиональная доработка, сделать фирменный стиль. Предпочтительные цвета светло серый, светло синий или голубой. Фон должен быт белым. Нужно сделать шрифотовый логотип. Весь функционал указанный в моем макете должны быть учтены при работе.
Сайт будет работать на трех языках: русский, английский, арабский. Соответственно, география посещаемости широкая, в основном страны Персидского залива (Арабские страны - это главная аудитория, головной офис магазин в Дубае), страны СНГ (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан и т. д.).
Интересует стоимость и условия работы, сроки.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать набросок лендинга по продаже наушников Monster beats Нужен набросок лендинга через 2-3 часа. Кто готов выполнить?Закрыт10 лет назад
Создать 5 внутренних страниц для трейдингового ресурсаЗавершен10 лет назад
- $12
Срисовать макет страницы в psd по примеру и тз.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Проектировка сделана на базе Landing Page, интерфейс чуть отличается, но это не влияет на количество работы для дизайнера. 9 экранов Дедлайн: 3 дня на разработку 1 день на доработку. Работа по проектировке. Связь по скайпу, ...Завершен10 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходим ответственный и работающий на результат грамотный специалист для создания интернет-магазина в виде лэндинга. Нужен дизайн и верстка, чтобы все работало и открывалось как на ПК, так и на мобильных устройствах. Схема верстки по аналогии ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Компании «МВМ Мебель» – Липецк, нужно сделать новый сайт! Компания занимается изготовлением мебели на заказ! Существующий сайт – mvm48.ru Дизайн сайта должен быть более красивым (связанным с тематикой «изготовление, производство мебели – торгового оборудования ...Закрыт10 лет назад
Требуется дизайнер для выполнения ряда работ 1) Баннеры 2) Иконки 3) макеты Большой спектр задач для дизайнераДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
тематика - строительство. Планируется сайт-визитка. Есть логотип и фирменный стиль. кто может быстро? бюджет - 1000 р.Завершен10 лет назад
- $500
Необходим редизайн, для сайта milanstory. com. Яркие цвета, панорамная иллюстрация шапки сайта.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт10 лет назад