Сделать дизайн лендинга часов

$200
Дизайн сайтовЗавершен55 заявок293 просмотра
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Сделать дизайн лендинга часов

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Дизайн лендинга
10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$150
1 день
Максим нарисовал дизайн лендинга просто в нереально кратчайшие сроки! При этом получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Немногочисленные поправки внесены молниеносно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Такие фрилансеры должны быть до отказа забиты работой!
Очень быстрая оплата, хорошее тз Буду рад снова поработать)
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