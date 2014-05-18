Редизайн страницы сайта

Сделать дизайн лендинга часов ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать небольшой редизайн главной страницы сайта (psd файл имеется) на основе имеющегося фирменного стиля.
- Цветовая гамма
- Возможно где-то шрифт, линии какие вообщем на ваше усмотрение.
-У нас меняется логотип (во вложении)
-Меняется фото (фото готовы оплатить отдельно)
-Под телефоном разместить кнопку «закажите звонок» с всплывающей формой.
-Так же где то вверху, возможно на фото или в шапке - мы в соцсетях (ВК, Ютьюб и фейсбук )
- Отразить в виде графики - результаты цепной реакции, которую мы запускаем, которая отражена в тексте ниже:
В итоге работы с нами вы неизбежно получите:
- драйв директора к новым результатам;
- программа действий на несколько месяцев;
- вовлечение персонала в изменения;
- изменение правил работы;
- повышение доходности салона;
- повышение привлекательности салона;
- повышение прибыли.
- В блоке - Вам выгодно работать с нами вместо круглешков сделать иконки отражающие суть мотивационные.
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