Редизайн страницы сайта

Добрый день!

Нужно сделать небольшой редизайн главной страницы сайта (psd файл имеется) на основе имеющегося фирменного стиля.

- Цветовая гамма

- Возможно где-то шрифт, линии какие вообщем на ваше усмотрение.

-У нас меняется логотип (во вложении)

-Меняется фото (фото готовы оплатить отдельно)

-Под телефоном разместить кнопку «закажите звонок» с всплывающей формой.

-Так же где то вверху, возможно на фото или в шапке - мы в соцсетях (ВК, Ютьюб и фейсбук )

- Отразить в виде графики - результаты цепной реакции, которую мы запускаем, которая отражена в тексте ниже:

В итоге работы с нами вы неизбежно получите:

- драйв директора к новым результатам;

- программа действий на несколько месяцев;

- вовлечение персонала в изменения;

- изменение правил работы;

- повышение доходности салона;

- повышение привлекательности салона;

- повышение прибыли.

- В блоке - Вам выгодно работать с нами вместо круглешков сделать иконки отражающие суть мотивационные.