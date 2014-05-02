Создание дизайна и шаблона под wp

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок190 просмотров
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Здравствуйте, требуется создать дизайн и адаптировать его под CMS WordPress (последняя версия). Дизайн необходимо создать в стиле минимализм (Flat) продуманный до мелочей дизайн. Просьба сразу показывать примеры работ выполненные в таком стиле, так же хотелось бы видеть приблизительную цену. Спасибо за внимание! Тематика сайта - новостной, 2 страницы главная и полная новость.

WordPress
10 лет назад
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Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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