Создание дизайна и шаблона под wp

Здравствуйте, требуется создать дизайн и адаптировать его под CMS WordPress (последняя версия). Дизайн необходимо создать в стиле минимализм (Flat) продуманный до мелочей дизайн. Просьба сразу показывать примеры работ выполненные в таком стиле, так же хотелось бы видеть приблизительную цену. Спасибо за внимание! Тематика сайта - новостной, 2 страницы главная и полная новость.