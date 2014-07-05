Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен56 заявок321 просмотр
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Необходимо сделать дизайн интернет-магазина одежды. пример есть, скину в личку.

Жду предложений по стоимости. Дизайн простой, бюджет ограничен.

Жду предложений по стоимости и срокам.

Частичная предоплата возможна при наличии хорошего колличества положительных отзывов либо по безопасной сделке.

Оплата - вебмани или яндекс.

10 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$200
8 дней
Работа выполнена на высоком уровне. Спасибо за сотрудничество
Отличный заказчик. Рекомендую.
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