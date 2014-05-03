Интернет магазин окон шапка + дизайн

Мне нужен новый дизайн для сайта http://www.zhenihi.ru — главная и восемь внутренних. Внутренние страницы в основном текстовые, такие как «контакты», «о нас», «вопросы/ответы» и т.д., но хотелось бы, чтобы и они были с дизайнерскими элементами. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн верхушки сайта. Пример моего сайта я прикрепил 1.png
Тематика: Краски (Интернет магазин по продаже красок)
Материал во вложении.
Сайты которые нравятся:
Желаемый вариант исполнения сайта — резиновый по ширине фон, центрированный контент
Отрисовать нужно все страницы, которые есть в прототипе.
Цветовая гамма: серый (светлый), оттенки зеленого + цвет на выбор дизайнера.
Название обменника — paintstore, логотип должен быть связан с красками, возможно на природе банка с красками с торчащими кисточками или что-то в этом духе + само название полностью.
Не нужно писать мне сообщения с предложением услуг, внимательно ознакомьтесь с прототипом и сделайте предложение по цене и срокам.
Сайт на корором нужны работы: http://scottland.ru/
SKYPE для отправки примеров и чата fear-player
Работа на долгой основе
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