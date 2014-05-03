Интернет магазин окон шапка + дизайн

Требуется разработать дизайн верхушки сайта. Пример моего сайта я прикрепил 1.png

Тематика: Краски (Интернет магазин по продаже красок)

Материал во вложении.

Сайты которые нравятся:

http://hobby-favorite.ru/

Желаемый вариант исполнения сайта — резиновый по ширине фон, центрированный контент

Отрисовать нужно все страницы, которые есть в прототипе.

Цветовая гамма: серый (светлый), оттенки зеленого + цвет на выбор дизайнера.

Название обменника — paintstore, логотип должен быть связан с красками, возможно на природе банка с красками с торчащими кисточками или что-то в этом духе + само название полностью.

Не нужно писать мне сообщения с предложением услуг, внимательно ознакомьтесь с прототипом и сделайте предложение по цене и срокам.

Сайт на корором нужны работы: http://scottland.ru/

SKYPE для отправки примеров и чата fear-player

Работа на долгой основе