Фон для шапки сайта и главного меню

Необходимо нарисовать не сложную шапку для сайта с фиксированным размером и 5 векторных изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн картинок фона для шапки сайта и главного меню для сайта пищевых добавок.
1. Шапка:
Размер: 1000х185 пикселей (не "резиновая").
Сюжет: зеленая лужайка/опушка леса с голубым небом. С левой стороны - бегуны или велосипедисты (парень и девушка спортивного вида), лицом к нам, слева от них оставить примерно 120 пикселей до края картинки, так как там в верхней части будкет кнопка просмотра корзины покупок. С правой стороны будет логотип с прозрачным фоном нириной 150 пикселей (не входит в проект), так что там не надо оставлять ничего примечательного. С середине в нижней части "вписать" картинку с продукцией (присоединена), обрезав с нее фон. Небо должно занимать сверху около 80 пикселей, так как там посередине будет слоган длиной около 500 пикселей. В целом должно быть похоже на картинку с сайта http://xn-----8ldbnib0agfh3g0a.com/ , но зеркально (логотип будет справа), в более светлых и ярких тонах. Перед началом работы показать заказчику исходные картинки, желательно подобрать несколько вариантов.
2. Фон для линейки навигационного меню высотой 30 пикселей (тот же пример), но соответствующая трабуемой цветовой гамме. Цвета боковых колонок будут бледно-бирюзовые (прикреплена картинка их фона). Учесть, сто сами ссылки будут темно-зеленые - то есть в середине фон должен быть светлым.
Результат предоставить в форматах jpg (размер файла для шапки около 50 кБ.) и psd с каждым элементов в отдельном слое для дальнейшего редактирования их места и размеров, если понадобится.
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