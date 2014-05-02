Дизайн лендинга

Привет всем! Бюджет 3 000 руб. Срок 3-4 дня. Сайт на движке вордпресс, женской тематики (здоровье, красота, похудение). Целевая аудитория это девушки-женщины примерно 22-45 лет (то есть НЕ девчачий дизайн). Нужен простой и симпатичный дизайн в светлых, нежных тонах. ...