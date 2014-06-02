Разработка качественного дизайна сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка118 просмотров
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Подробности задания обсудили в личной переписке.

Дизайн сайта
10 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$300
7 дней
Илья неплохой дизайнер, видит красивую целостную композицию и умеет воплотить ее в жизнь. Однако, профессионалом пока назвать не могу. Есть недостатки: нарушение модульной сетки, несоответствие стилей в отдельных макетах одного дизайна, не учитывается рациональное использование пространства. Но, в целом, это дело опыта. Думаю, что после такого заказчика, как я, Илья подтянулся и в теории, и на практике. :)
Спасибо Анне за интересный проект. Получил опыт по некоторым моментам в ходе работы над проектом, очень благодарен)))