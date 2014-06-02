Разработка качественного дизайна сайта

Илья неплохой дизайнер, видит красивую целостную композицию и умеет воплотить ее в жизнь. Однако, профессионалом пока назвать не могу. Есть недостатки: нарушение модульной сетки, несоответствие стилей в отдельных макетах одного дизайна, не учитывается рациональное использование пространства. Но, в целом, это дело опыта. Думаю, что после такого заказчика, как я, Илья подтянулся и в теории, и на практике. :)