Мне нужен новый дизайн для сайта http://www.zhenihi.ru — главная и восемь внутренних. Внутренние страницы в основном текстовые, такие как «контакты», «о нас», «вопросы/ответы» и т.д., но хотелось бы, чтобы и они были с дизайнерскими элементами. Еще анкета для размещения и личная страница. Сайт на русском языке, связан с темой «международные знакомства» и предназначен исключительно для девушек. Логотип не нужен. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость за всё, а не от... за это, от... за то.