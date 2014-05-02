Нужен новый дизайн для сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт72 заявки442 просмотра
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Мне нужен новый дизайн для сайта http://www.zhenihi.ru — главная и восемь внутренних. Внутренние страницы в основном текстовые, такие как «контакты», «о нас», «вопросы/ответы» и т.д., но хотелось бы, чтобы и они были с дизайнерскими элементами. Еще анкета для размещения и личная страница. Сайт на русском языке, связан с темой «международные знакомства» и предназначен исключительно для девушек. Логотип не нужен. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость за всё, а не от... за это, от... за то.

10 лет назад
ikarinter
Игорь 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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