Требуется разработать дизайн верхушки сайта. Пример моего сайта я прикрепил 1.png Тематика: Краски (Интернет магазин по продаже красок) Материал во вложении. Сайты которые нравятся: http://hobby-favorite.ru/ Желаемый вариант исполнения сайта — резиновый по ширине фон, центрированный контент Отрисовать нужно все страницы, которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет с версткой (обычная без cms): 5000 рублей (сбер, киви, wm)
Срок: 10 дней.
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Landing Page для сервиса компьютерной помощи. Ничего сверхъестественного не нужно – простенький гармоничный дизайн.
Макет страницы: https://www.dropbox.com/s/0joc5er1pzgebzn/landing%20page.psd
Необходимо придерживаться лишь структуры макета и текстовой информации – в остальном так, как считаете нужным.
Текстовая информация должна быть именно в виде текста для возможности её изменения.
Верстка адаптивная, скрипт отправки заявки нужен
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