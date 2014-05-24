Landing Page

$130
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка117 просмотров
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Бюджет с версткой (обычная без cms): 5000 рублей (сбер, киви, wm)

Срок: 10 дней.

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Landing Page для сервиса компьютерной помощи. Ничего сверхъестественного не нужно – простенький гармоничный дизайн.

Макет страницы: https://www.dropbox.com/s/0joc5er1pzgebzn/landing%20page.psd

Необходимо придерживаться лишь структуры макета и текстовой информации – в остальном так, как считаете нужным.

Текстовая информация должна быть именно в виде текста для возможности её изменения.

Верстка адаптивная, скрипт отправки заявки нужен

10 лет назад
summer2008
Василий 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$130
10 дней
Качество работы меня приятно удивило. Спасибо Илье! Рекомендую.
Отлично поставленная задача, оплата во время. Все замечательно)
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