Несложный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок185 просмотров
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Надо рисовать новый не сложный дизайн для меховой компании.

главный и еще 2-3 внутренних страниц.

срок – срочно, так что если занят - не надо оставить заявку.

оплата – 2000 рублей, возможно предоплата ТОЛЬКО проверенным и с отзывами

обязательное требование к исполнителю:

> порядочность, ответственность

> не занятый (ибо нечего брать проект, потом жаловаться, что времени не было нормально делать)

предлагайте свои работы сразу, чтоб посмотреть на ваши работы.

Дизайн сайта
10 лет назад
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)
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