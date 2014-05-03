Несложный дизайн сайта

Надо рисовать новый не сложный дизайн для меховой компании.

главный и еще 2-3 внутренних страниц.

срок – срочно, так что если занят - не надо оставить заявку.

оплата – 2000 рублей, возможно предоплата ТОЛЬКО проверенным и с отзывами

обязательное требование к исполнителю:

> порядочность, ответственность

> не занятый (ибо нечего брать проект, потом жаловаться, что времени не было нормально делать)

предлагайте свои работы сразу, чтоб посмотреть на ваши работы.