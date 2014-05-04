Нужен дизайн макетов в psd.

Надо рисовать новый не сложный дизайн для меховой компании. главный и еще 2-3 внутренних страниц. срок – срочно, так что если занят - не надо оставить заявку. оплата – 2000 рублей, возможно предоплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для всего сайта, главная, внутренняя, личный кабинет, страница самой игры. Возможно ещё 1-2 страницы. Напишите вашу цену на 5-6 страниц дизайна. Без верстки. Пример отличного сайта – http://habrahabrs.ru/ Нужно на подобии такого сделать все страницы. БЕЗ ФЛЕША.
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