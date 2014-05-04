Красивый дизайн лэндинга

Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок252 просмотра
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Нужен дизайн лэндинга для свадеб. Важна утонченность, красота в деталях, ничего лишнего. Дизайнер - девушка. Недорого. Примеры сайтов.

http://www.emilieiggiotti.com/

http://www.uandmewedding.com/ только не видео ролик, а фото.

http://www.italianweddingdesigner.com/

Пишите!

10 лет назад
afinashow
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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