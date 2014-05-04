Красивый дизайн лэндинга

Мне нужен новый дизайн для сайта http://www.zhenihi.ru — главная и восемь внутренних. Внутренние страницы в основном текстовые, такие как «контакты», «о нас», «вопросы/ответы» и т.д., но хотелось бы, чтобы и они были с дизайнерскими элементами. ...