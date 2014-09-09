Нужен дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок244 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо разработать в соответствии с отраслью бизнеса (тренинги по психологии разных направлений) и уже существующим лого цветовое оформление всех элементов страницы: меню, ссылки, основной текст, заголовки, подзаголовки, цвет и толщина границ картинок, элементы форм ввода, заливки, бекграунды, градиенты и т.д. Можете посмотреть как сделано на текущей версии сайта и взять оттуда. Ничего принципиально нового не нужно, достаточно «освежить» и вдохнуть в текущий прототип красок. Вам нужно определить, каким цветом будет меню, элементы меню, где какой будет фон, как выделать подвал, как придать акцент 4 блокам под лого и телефоном и т.д.

ВАЖНО: кроме текущих джипегов ничего нет, к сожалению, поэтому делать нужно как-то из них. Гарнитура, размер, интерлиньяж, расстояния и расположение объектов уже предрешено сеткой в расчёте на мин. 960px.

Вам нужно подобрать наиболее подходящие цвета (3-4), иные элементы оформления (точечки, палочки, чёрточки, кружочки, галочки и прочие птички). На выходе должно получиться приятно для глаз и понятнее для мозгов, чем сейчас.

Предоплаты не делаю, всё по факту – показали последний вариант, получи одобрение, получи деньги, отдали исходник (.psd). Форма оплаты: Яндекс Деньги, Киви, на банковскую карту, наличка (Москва).

От вас ожидается цена, вопросы, пожелания. Спасибо. Всем удачи!

Дизайн сайта
10 лет назад
perepechenov
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha_0912
Наталья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена в полном объеме. Спасибо.
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