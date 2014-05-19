Добавить элементы к дизайну сайта (bootstrap)

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки292 просмотра
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Вводная:

1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap

2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации)

3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы контента, а также страницу регистрации/авторизации с соответствующими поп-апами.

Исходный шаблон сделан на bootstrap, поэтому нужен человек-дизайнер, хорошо знающий верстку в бутстрапе.

Просьба: в тексте заявок охарактеризуйте кратко свои умения в дизайне и в верстке на бутстрапе.

Bootstrap
10 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$80
3 дня
Елена очень быстро и хорошо все сделала. Когда потребовались правки (по субъективным пожеланиям), она подошла к ним с не меньшим старанием и креативностью, чем во время основного этапа работы. Те, кто работал с фрилансерами, понимаю, насколько это ценное качество.
Повторно рекомендую Сергея к сотрудничеству как отличного заказчика. Повторное сотрудничество прошло без каких либо осложнений. Спасибо за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
mcs-bus
Макар 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$2
2 дня
Макар молодец, выполнил нетривиальную задачу, хорошо отверстал. При этом, когда ему самому что-то не понравилось, сам переделал. Спокойно принимал списки уточнений к задаче.
Хорошо поработали с Сергеем. Порадовали подробные ТЗ, готовность разъяснить возникшие вопросы и своевременная оплата.
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