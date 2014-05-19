Добавить элементы к дизайну сайта (bootstrap)

Вводная:

1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap

2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации)

3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы контента, а также страницу регистрации/авторизации с соответствующими поп-апами.

Исходный шаблон сделан на bootstrap, поэтому нужен человек-дизайнер, хорошо знающий верстку в бутстрапе.

Просьба: в тексте заявок охарактеризуйте кратко свои умения в дизайне и в верстке на бутстрапе.