Внести изменения в дизайн сайта

На данный момент нужно оформить справа блоки:

1. Подписки (сейчас я накидал, но мне не очень нравится)

2. Ниже подписок - Самые популярные. Там можно картинку и заголовок сделать. Примерно оформить можно как тут http://freshome.com

3. http://joxi.ru/ZstmU_3JTJDcaOt7RTg между этими элементами вставить блок: Что тут можно делать? 1. Ведите личный блог, добавляйте материалы по дизайну интерьера, декору. 2. Публикуйте интересные дизайнерские решения в вашем помещении 3. Декор своими руками, поделитесь опытом

Дальше кнопка - публиковать мой первый пост. или скрыть весь блок.

4. Наверху - ссылки "Вход" и "Добавить пост"

5. Вид окна входа. Логин, пароль, запомнить, забыли пароль? вход через социальные сети вк или fb

6. Там, где сейчас ссылки Вход и Добавить пост сделать вид личного кабинета пользователя с меню: Мои посты Добавить пост Настройки

7. favicon сделать