Внести изменения в дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка131 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На данный момент нужно оформить справа блоки:

1. Подписки (сейчас я накидал, но мне не очень нравится)

2. Ниже подписок - Самые популярные. Там можно картинку и заголовок сделать. Примерно оформить можно как тут http://freshome.com

3. http://joxi.ru/ZstmU_3JTJDcaOt7RTg между этими элементами вставить блок: Что тут можно делать? 1. Ведите личный блог, добавляйте материалы по дизайну интерьера, декору. 2. Публикуйте интересные дизайнерские решения в вашем помещении 3. Декор своими руками, поделитесь опытом

Дальше кнопка - публиковать мой первый пост. или скрыть весь блок.

4. Наверху - ссылки "Вход" и "Добавить пост"

5. Вид окна входа. Логин, пароль, запомнить, забыли пароль? вход через социальные сети вк или fb

6. Там, где сейчас ссылки Вход и Добавить пост сделать вид личного кабинета пользователя с меню: Мои посты Добавить пост Настройки

7. favicon сделать

Дизайн сайта
10 лет назад
Anton1o
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$25
2 дня
Все изменения были внесены как надо, очень рекомендую Алексея.
Андрей — отличный заказчик. Рекомендую его к сотрудничеству: он точно знает, что хочет видеть. Платит моментально. Всегда на связи.
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