Внести изменения в дизайн сайта

Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент нужно оформить справа блоки:
1. Подписки (сейчас я накидал, но мне не очень нравится)
2. Ниже подписок - Самые популярные. Там можно картинку и заголовок сделать. Примерно оформить можно как тут http://freshome.com
3. http://joxi.ru/ZstmU_3JTJDcaOt7RTg между этими элементами вставить блок: Что тут можно делать? 1. Ведите личный блог, добавляйте материалы по дизайну интерьера, декору. 2. Публикуйте интересные дизайнерские решения в вашем помещении 3. Декор своими руками, поделитесь опытом
Дальше кнопка - публиковать мой первый пост. или скрыть весь блок.
4. Наверху - ссылки "Вход" и "Добавить пост"
5. Вид окна входа. Логин, пароль, запомнить, забыли пароль? вход через социальные сети вк или fb
6. Там, где сейчас ссылки Вход и Добавить пост сделать вид личного кабинета пользователя с меню: Мои посты Добавить пост Настройки
7. favicon сделать
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