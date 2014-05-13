Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
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Необходимо нарисовать дизайн главной страницы для интернет-магазина.
Бриф выслан по почте.
Стоимость 1300 грн
Сроки на мая 2014 года
Оплата на карту
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