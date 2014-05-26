Редизайн сайта 3

Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
6 страниц:
1) Комплексное продвижение интернет-магазина.
2) Посадочная страница по поисковому продвижению сайтов.
3) Контекстная реклама.
4-6) conversion/, develop/, develop/portfolio/
Описание - во вложении.
Базовый стиль, от которого отталкиваемся: SEO__0000_Наведенное-состояние.png (см. вложение).
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вводная: 1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap 2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации) 3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $2500
Основные требования: Мы ищем преданного члена компании в роли UI\UX дизайнера для работы над различными проектами. Разовая работа не интересует, ищется человек на удаленную постоянную занятость. Мы подойдём друг другу если вы: — Понимаете основные принципы юзабилити и ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайн и модификация темы публикации справочной документации в формате webhelp, в системе Help & Manual. Новая тема должна стилистически соответствовать сайту программного продукта. сайт продукта: www alfakit ru сайт справки help alfakit ru Опыт работы с Help&Manual ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать второй сайт компании тур-оператора.. он должен быть разбит по блокам,продающий, нацелен на целевую аудиторию выше среднего, страниц всего порядка 20ти вместе с главной. важно чтобы это было стильно , не перегружено и ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходим дизайн корпоративного блога под wordpress, в стилей корпоративного сайта. Требования: строгий, лаконичный с использованием элементов цветовой гаммы корпоративного сайта. Приблизительный макет главной страницы блога в аттаче. С вас прорисовка подробной новости. Для новости должны быть доступны комментарии, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать дизайн ЛП страницы. Сроки 2-3 дня. Подробности кандидатам.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад