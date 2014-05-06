Узнать какой файл подгружается из flash файла

Вводная: 1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap 2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации) 3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы ...