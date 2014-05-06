Шапка сайта альтернативных источников энергии

Вводная: 1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap 2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации) 3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы ...
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Для сайта альтернативных источников энергии
Требуется:
1. Узнаваемые Логотип + фавикон
2. В правом верхнем углу плавающий модуль с постоянным заданным положением относительно экрана. На нём будет располагаться телефон горячей линии + форма (заказать обратный звонок).
Шапка должна быть оформлена в общем стиле и ложиться в общий дизайн сайта.
P.S. Подробности в лично переписке!
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