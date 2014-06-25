Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
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Сайт компании по продаже запасных частей для дизеля 6чн 21/21 он применяется в маневровых! тепловозах
цвета яркий сочный — синий, тональность синяя..
шапка средней ширины, но красивая - хочется на ней тепловоз типа ТГМ 4 - и какие-то ассоциации по запчастям к дизелю..
примерный вариант красивости - sardizelmash.ru - но нужно симпатичнее :)
фото ТГМ-4 и дизеля 6чн 21/21 - можно брать с инета - это стандартные изделия...
в шапке предусмотреть текстовые места в 2-3 строки
= Запасные части для дизелей 6чн 21/21
== ООО Дизель-запчасти
== г. Балаково ул Ленина т. (8443) 66-66-66
горизонтальное меню под шапкой, на 5–7 позиций
слева вертикальное меню, под ним места для информеров…
все пункты меню текстовые, и с возможностью расширения… выделение строки меню каким нить элементом.
в подвал 2 кнопы 31–88, адрес + телефон, обратная связь и копирайты
подвал — предусмотреть горизонтальное меню
рабочее поле — стили для заголовка, анонса, основной текст, ссылки, вид гостевой книги
разрешение — ориентироваться на 1024х768; — возможно резиновое
о компании, новости, контакты, обратная связь
документы
каталог
Прайс
фотогалерея
отзывы
обратная связь
совместимость (при порезке)
Google Chrome
Opera
Firefox
MSIE
сроки неторопливые, но после уточнений на исправление сутки на исправление
Стоимость 3000 руб. дизайн+верстка или 2400 руб. только дизайн
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