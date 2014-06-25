Сайт компании по продаже запасных частей для дизеля 6чн 21/21 он применяется в маневровых! тепловозах

цвета яркий сочный — синий, тональность синяя..

шапка средней ширины, но красивая - хочется на ней тепловоз типа ТГМ 4 - и какие-то ассоциации по запчастям к дизелю..

примерный вариант красивости - sardizelmash.ru - но нужно симпатичнее :)

фото ТГМ-4 и дизеля 6чн 21/21 - можно брать с инета - это стандартные изделия...

в шапке предусмотреть текстовые места в 2-3 строки

= Запасные части для дизелей 6чн 21/21

== ООО Дизель-запчасти

== г. Балаково ул Ленина т. (8443) 66-66-66

горизонтальное меню под шапкой, на 5–7 позиций

слева вертикальное меню, под ним места для информеров…

все пункты меню текстовые, и с возможностью расширения… выделение строки меню каким нить элементом.

в подвал 2 кнопы 31–88, адрес + телефон, обратная связь и копирайты

подвал — предусмотреть горизонтальное меню

рабочее поле — стили для заголовка, анонса, основной текст, ссылки, вид гостевой книги

разрешение — ориентироваться на 1024х768; — возможно резиновое

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сроки неторопливые, но после уточнений на исправление сутки на исправление

Стоимость 3000 руб. дизайн+верстка или 2400 руб. только дизайн