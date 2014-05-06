Дизайн сайта агентства недвижимости

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Добрый день, Вита!

Нам нужен дизайн сайта для агентства недвижимости. Вы нам уже делали одну работу, очень понравилось.

Детали можем обсудить в скайпе.

Мой логин: belozy

Виктор

Дизайн сайта
10 лет назад
belozy1
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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