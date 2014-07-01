Лендинг для онлайн сервиса электронной отчетности

Есть фото — девушки. На нее поверх надо нанести другой предмет. (часы например) вот как у меня вышло (файл в проекте) надо сделать туже работу, но красиво, чтобы на выходе было. У меня не красиво и не аккуратно — полный ...
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Требуется дизайн и верстка посадочной страницы для сервиса онлайн сдачи отчетности.
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