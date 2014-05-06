Дизайн интернет магазин автоаксессуаров

Дизайн светлый, цвета фирменные: черный желтый (из лого)

Заказчику очень нравится сайт https://rocketbank.ru/ в плане стиля, ФОТОК (слайдер должен наверное быть на всю ширину по ангиологии и влитой, на слайдере использовать фото какого нибудь автоаксессуара, текущий сайт http://globaltuning.com/), иконок, шрифтов, кнопок и т.п.

Предусмотреть резину контента.

В остальном всё на скетче.