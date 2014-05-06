Приветствую всех! На новый проект Онлайн игры требуется дизайнер, условия не совсем стандартные. Подробности расскажу в личных сообщениях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн сайта в PSD (3 стр) для продажи детских колясок.
Блок-схемы макета уже есть. Ваши цена и сроки?
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