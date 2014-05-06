Сделать дизайн сайта в PSD

Дизайн сайтовЗакрыт60 заявок388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать дизайн сайта в PSD (3 стр) для продажи детских колясок.

Блок-схемы макета уже есть. Ваши цена и сроки?

Дизайн сайта
10 лет назад
polet0688
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер

    Приветствую всех! На новый проект Онлайн игры требуется дизайнер, условия не совсем стандартные. Подробности расскажу в личных сообщениях

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать фото тизер

    $10

    Есть фото — девушки. На нее поверх надо нанести другой предмет. (часы например) вот как у меня вышло (файл в проекте) надо сделать туже работу, но красиво, чтобы на выходе было. У меня не красиво и не аккуратно — полный ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн

    $100

    Требуется перерисовать с шаблона с небольшими правками для последующей верстки. Главная и внутренние. Пример есть. +придумать и нарисовать логотип компании

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Узнать какой файл подгружается из flash файла

    Я вам дам flash файл. Нужно узнать какой файл подгружается из flash файл и его место расположение. Мой номер ICQ можно посмотреть в профайле или запросить через личные сообщения. Оплачу вебманями или яндекс деньгами.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агенства

    Уважаемые коллеги. Нам нужен веб-дизайнер для создания сайта рекламного агенства. Для главной страницы предполагается флэш анимация. Приветствуется желание сделать сайт вне всяких шаблонов, творчески подойти к решению задач. Задание для ознакомления вышлю.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шапка сайта альтернативных источников энергии

    $100

    Для сайта альтернативных источников энергии http://energystock.ru/ Требуется: 1. Узнаваемые Логотип + фавикон 2. В правом верхнем углу плавающий модуль с постоянным заданным положением относительно экрана. На нём будет располагаться телефон горячей линии + форма (заказать обратный звонок). Шапка должна быть ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад