Отрисовать внутрянку

Сделать дизайн сайта в PSD (3 стр) для продажи детских колясок. Блок-схемы макета уже есть. Ваши цена и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть исходник главной http://test.otdaidolg.com/ в psd , нужна внутрянка
1. http://test.otdaidolg.com/illegality
2. http://test.otdaidolg.com/illegality/obvinenia-v-mosennicestve
3. http://test.otdaidolg.com/incident
4. http://test.otdaidolg.com/incident/discuss/3
5. http://test.otdaidolg.com/incident/add
6. Потом https://www.dropbox.com/s/izkuup89766e1u7/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-05-06%2023.59.35.png
ПО сложности разные, думаю.
Предоплата 50% по-странично или по частям.
Спасибо.
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