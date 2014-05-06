Отрисовать внутрянку

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок201 просмотр
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Добрый день. Есть исходник главной http://test.otdaidolg.com/ в psd , нужна внутрянка

1. http://test.otdaidolg.com/illegality

2. http://test.otdaidolg.com/illegality/obvinenia-v-mosennicestve

3. http://test.otdaidolg.com/incident

4. http://test.otdaidolg.com/incident/discuss/3

5. http://test.otdaidolg.com/incident/add

6. Потом https://www.dropbox.com/s/izkuup89766e1u7/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-05-06%2023.59.35.png

ПО сложности разные, думаю.

Предоплата 50% по-странично или по частям.

Спасибо.

10 лет назад
lazitskiy
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$150
3 дня
Отличный заказчик, отработали быстро, с минимумом правок, оплатил быстро, рекомендую как надежного работодателя.
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