Редизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок291 просмотр
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Информационный портал общей тематики. CMS Wordpress.

Основные вводные:

- Дизайн минималистичный, легкий, светлый

- Дизайн не должен отвлекать от содержания

- Структура расположения элементов должна быть сохранена

- Маленькая шапка должна быть сохранена

- Цветовая гамма в общих чертах должна быть сохранена, хотя небольшие изменения возможны. Предпочтительные цвета голубой и оранжевый.

Подробнее в прикрепленном ТЗ.

От Вас сроки и стоимость.

10 лет назад
abandoned
Дмитрий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$120
3 дня
Дизайн выполнен очень быстро и качественно. Юлия хорошо умеет понимать потребности заказчика, поэтому доработок практически не требуется.
Дмитрий из тех заказчиков, которые знают чего хотят. Максимально подробно описано тз, все разложено по пунктам, оплата тут же после согласования макета. Было легко и приятно работать! Рекомендую!
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