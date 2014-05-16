Дизайн Landing Page

Для интернет-магазина нужно сделать "шапку" сайта www.tiamo.od.ua , ну например такую: http://savepic.net/5301394.png Размеры: 1020px *310px psd Тематика сайта - медицинская. На шапке: Можно взять какой то рисунок типа этого: http://savepic.net/5379275.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн посадочной страницы (landing page) для компании, осуществляющей строительно-отделочные работы и дизайн помещений.
ТЗ: https://www.dropbox.com/s/rt1fhbg9jasee7s/%D0%A2%D0%97%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx
Идеально, если дизайн будет готов завтра до 14-00 (по Москве)
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Добрый день. Есть исходник главной http://test.otdaidolg.com/ в psd , нужна внутрянка 1. http://test.otdaidolg.com/illegality 2. http://test.otdaidolg.com/illegality/obvinenia-v-mosennicestve 3. http://test.otdaidolg.com/incident 4. http://test.otdaidolg.com/incident/discuss/3 5. http://test.otdaidolg.com/incident/add 6. Потом https://www.dropbox.com/s/izkuup89766e1u7/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202014-05-06%2023.59.35.png ПО сложности разные, думаю. Предоплата 50% по-странично или по частям. Спасибо.Закрыт10 лет назад
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