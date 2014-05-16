Дизайн Landing Page

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок320 просмотров
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Необходимо разработать дизайн посадочной страницы (landing page) для компании, осуществляющей строительно-отделочные работы и дизайн помещений.

ТЗ: https://www.dropbox.com/s/rt1fhbg9jasee7s/%D0%A2%D0%97%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx

Идеально, если дизайн будет готов завтра до 14-00 (по Москве)

10 лет назад
Tarti
Дарья 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
victor322
Виктор 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Очень хороший специалист. Работает быстро, качественно. Цены не кусаются. Что немаловажно: Виктор - вежливый и адекватный человек. Сотрудничать с ним - одно удовольствие!
Хороший заказчик!Полностью доволен совместной работой с Дарьей! Всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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