Форма подписки

Для интернет-магазина нужно сделать "шапку" сайта www.tiamo.od.ua , ну например такую: http://savepic.net/5301394.png Размеры: 1020px *310px psd Тематика сайта - медицинская. На шапке: Можно взять какой то рисунок типа этого: http://savepic.net/5379275.jpg