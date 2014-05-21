Дизайн для лендинга/одностраничного сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок223 просмотра
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Дизайн для лендиновой страницы, проектируемой на основе данного сайта.

Конкретного ТЗ нет, есть примеры желательного результата.

Детали обговариваются в ТЗ.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
4 дня
Спасибо Андрею за работу, всё выполнено качественно и в срок. Отношение к работе и доработке адекватное, в процессе сотрудничества не возникло никаких сложностей. Рекомендуем :)
Отличный заказчик! Все прошло хорошо! Грамотное задание, моментальная оплата! С удовольствием продолжу сотрудничество :)
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