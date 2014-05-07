Требуется дизайн. Минимализм, аккуратность

Здравствуйте. Для начала прошу прочитать задание для проекта, а только после отписываться.

- это не конкурс. выбирается 1 исполнитель и с ним работаем.

- дизайн нужен минималистичный и очень высокого уровня. просьба показать соответствующую работу (лазить самостоятельно по портфелям не буду)

- предоплата не более 30% до просмотра черновика работы.

В общем само задание - нужен дизайнер способный рисовать грамотные современные и минималистичные дизайны. Человек должен понимать что под 1000 пикселей сайты уже не делают.

Тематика - недвижимость. Всего требуются 2 разных макета, можно в одном стиле. Предполагаемая цена за макет - 100-150 wmz за макет. Если вы действительно хороши, то получите и 3 заказ на редизайн