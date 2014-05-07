Нарисовать дизайн сайта

Сайт, на котором нужно переделать дизайн, - http://kust-blog.info/ - это мой личный блог.

Сейчас на нем установлена стандартная тема WordPress, она меня не устраивает. Нужно нарисовать дизайн в соответствии с картинкой-прототипом, которая прилагается к проекту.

Что меняется:

1. Подписку на рассылку с левой колонки переносим наверх

2. Под ней добавляем “Присоединяйтесь ко мне в социальных сетях”.

3. Блок “Списки хороших книг” - будет в шапке на каждой странице.

4. Еще нужно нарисовать блок “Читайте также”

Исполнителю нужно нарисовать всего одну страницу - отдельную статью на сайте. Можете использовать, например, эту статью - http://kust-blog.info/reputaciya-eksperta/ - как я делал, когда рисовал прототип.