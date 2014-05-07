Дизайн лендинга с версткой на промышленную тему

Что требуется:

1) ПРОДАЮЩИЙ лендинг на тему продажа котлов. Примеры ваших работ в промышленном направлении _обязательно_!! Таким исполнителям предпочтение.

Еще раз - лендинг должен быть реально продающий. У вас для этого есть большой опыт и понимание, что это такое, какие формы захвата нужны и т.д.

Пример что надо: http://39kotlov.ru/

Пример не отменяет требования показать ваши работы! Написать "я так могу" - не достаточно. Такие заявки будут отклонены.

2) Верстка дивами. Чистый код. Минимум тегов.

Что жду от вас:

1) Короткие сроки

2) Адекватное соотношение цена-качество.