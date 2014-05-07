Редизайн сайта, добавление модулей на сайт

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок178 просмотров
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Есть старенький сайтик, посвященный фрезерным работам.

http://www.sotema-stm.ru/

Необходимо обновить дизайн. Оформить шапку сайта. Цветовую гамму рекомендуется сохранить.

Добавить на сайт модуль для отправки заявки.

Прикрутить счетчики Я-метрику Li.ru.

Расширить рубрикатор. Список предоставим.

Добавить карту проезда в раздел контакты.

Дополнительные правки возможны за дополнительную плату :)

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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