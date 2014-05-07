Редизайн сайта, добавление модулей на сайт

Здравствуйте. Для начала прошу прочитать задание для проекта, а только после отписываться. - это не конкурс. выбирается 1 исполнитель и с ним работаем. - дизайн нужен минималистичный и очень высокого уровня. просьба показать соответствующую работу (лазить самостоятельно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старенький сайтик, посвященный фрезерным работам.
Необходимо обновить дизайн. Оформить шапку сайта. Цветовую гамму рекомендуется сохранить.
Добавить на сайт модуль для отправки заявки.
Прикрутить счетчики Я-метрику Li.ru.
Расширить рубрикатор. Список предоставим.
Добавить карту проезда в раздел контакты.
Дополнительные правки возможны за дополнительную плату :)
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