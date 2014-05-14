Нужно сделать главную страницу сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок187 просмотров
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Нужно сделать главную страницу сайта. Интернет магазин на WP.

10 лет назад
altern78
Елена 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
skepa
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$80
4 дня
Все было сделано в срок, грамотно и профессионально. Работой довольны, будем обращаться еще. Спасибо Вадиму, всем рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую. Задача была поставлена хорошо. С оплатой проблем не было.
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