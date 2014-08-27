Дизайн сайта-витрины

$500
Дизайн сайтовЗавершен52 заявки270 просмотров
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Нужен сайт-витрина кредитной тематики, пример который нравится визуально http://goo.gl/SdXeio Не обязательно в темных тонах делать, все локанично и понятно. Лучше конечно если сможете предоставить несколько предварительных макетов на выбор. Использование инфографики крайне желательно и не из стандартных клипартов.

Более подброно обсудим с выбранными кандидатами. С вас ссылки на лучшие работы, цена и сроки. Заявки скрыты.

Дизайн сайта
10 лет назад
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$300
5 дней
Доволен сотрудничеством с Алексеем целиком. Правки/корректировки вносились без проблем, как итог - качественный макет с соблюдением сроков. Рекомендую к сотрудничеству!
Не в первый раз сотрудничаем с Александром. И каждый раз после работы остаются только положительные эмоции. Спасибо!