Дизайн сайта-витрины

Нужен сайт-витрина кредитной тематики, пример который нравится визуально http://goo.gl/SdXeio Не обязательно в темных тонах делать, все локанично и понятно. Лучше конечно если сможете предоставить несколько предварительных макетов на выбор. Использование инфографики крайне желательно и не из стандартных клипартов.

Более подброно обсудим с выбранными кандидатами. С вас ссылки на лучшие работы, цена и сроки. Заявки скрыты.