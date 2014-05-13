Редизайн сайта

Толковый специалист. Заказывала дизайн интернет магазина. Отличное чувство стиля, активно участвовал в процессе, советовал, как лучше сделать. С пониманием принимал и выполнял мелкие правки. Реагировал очень оперативно. Строго соблюдал сроки работы и выходил на связь в оговоренные часы. Резюме: качественно, в срок, стильно. Буду рекомендовать и работать еще.