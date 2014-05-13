Редизайн сайта

Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта напольных покрытий, интернет магазин (ламинат, паркетная доска) Подробное ТЗ прикрепил к проекту. Стоимость фиксированная, 3 000 рублей. Если кого ценник не устаревает не пишите большую цену. НЕ тратьте ни свое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сменить дизайн.
Смена шапки сайта и подложки.
Сайт pricewow.ru
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