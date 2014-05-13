Редизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок140 просмотров
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Сменить дизайн.

Смена шапки сайта и подложки.

Сайт pricewow.ru

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vasivanya
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-2)
10 лет назад
$150
3 дня
Толковый специалист. Заказывала дизайн интернет магазина. Отличное чувство стиля, активно участвовал в процессе, советовал, как лучше сделать. С пониманием принимал и выполнял мелкие правки. Реагировал очень оперативно. Строго соблюдал сроки работы и выходил на связь в оговоренные часы. Резюме: качественно, в срок, стильно. Буду рекомендовать и работать еще.
спасибо за работу и доверие! понятная постановка задачи, своевременные комментарии в процессе работы, с оплатой без проблем. интересно и позитивно. доверяю и рекомендую! расчитываю на дальнейшие задачи!