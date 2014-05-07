Интерфейс и дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт53 заявки336 просмотров
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Это стартап наподобие: (http://proektor.me/index.php?r=site/agreement, trello.com)

Нужно разработать три страницы для стартапа:

главная, социальная страница, внутренняя страница пользователя

Детали буду обсуждать с тем кого выберу

Интересует ориентировочная стоимость

Дизайн сайта
10 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад