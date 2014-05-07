Дизайнер, для солидных корп. сайтов и визиток

Необходим дизайн сайта. Сроки сжатые, сдать первые наброски необходимо в пятницу (9 мая), со всеми корректировками работу необходимо закончить 13-14 мая. Нравится дизайн яндекс почты в стиле с розовыми мишками. Соответственно хотелось бы дизайн в постельных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Просьба прочесть внимательно это простое предложение.
Нужен дизайнер, не новичок, который имеет опыт рисования сайтов для заводов, частных фирм и прочих серьезных организаций в сфере услуг или производства.
Лаконичные сайты-визитки или более серьезные корпоративные сайты.
Рисовать нужно будет на таком уровне:
- http://nnlab.ru/uploads/portfolio/63/1327841812_chisdom.png
- http://nnlab.ru/uploads/portfolio/55/1295829359_transservice_main.png
- https://st.fl.ru/users/specialkneeds/upload/f_06551231c34b235c.jpg
- https://st.fl.ru/users/specialkneeds/upload/f_5010eaead6c02.jpg
Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и аляпистости.
Уметь работать с отступами, шрифтами, верным расположение блоков и т. д.
Стоимость полного дизайна будет в рамках 200-500$. В зависимости от того, какой будет сайт, большой или одна страница + контакты. Просто так угнетать ценой не стану, всегда сможем договориться при наличии желания у вас того же.
Тем, кому этого мало, просьба не писать в заявках или в ЛС. Пожалуйста.
Логотип и фирменный будет разрабатываться отдельно, в стоимость не входит. Если надо будет - разумеется, буду соответствующе доплачивать.
Откликаться только тем, кто делал подобное и у кого есть подобные работы в портфолио.
Зачем? Для того, чтобы я мог с вами работать, мне нужно ваше разрешение взять 5-6 ваших подобных работ и разместить у себя на сайте.
Против копирайта на скринах или любой другой пометки ничего против иметь не буду - лишь бы не заслоняло и не портило саму работу.
Обращаю внимание ваше. Мне нужно не присвоить ваши работы, а продемонстрировать их клиенту, не более. Со своего сайта. Что вот так я могу сделать, на таком уровне.
Кто не хочет давать работы - аналогичная просьба не писать.
Еще раз:
1) Умение и опыт рисования выше описанных сайтов на достойном уровне. Понимание, что такое продающий сайт и хорошая конверсия, кто смыслит в маркетинге и вообще в том, чем занимается.
2) Разрешение разместить скрины на сайте моей студии.
Спасибо. Если хотите задать вопросы, пишите сначала в ЛС, лучше всего - сразу с примерами-ссылками.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Нужен сайт-витрина кредитной тематики, пример который нравится визуально http://goo.gl/SdXeio Не обязательно в темных тонах делать, все локанично и понятно. Лучше конечно если сможете предоставить несколько предварительных макетов на выбор. Использование инфографики крайне желательно и не ...Завершен10 лет назад
- $150
Сменить дизайн. Смена шапки сайта и подложки. Сайт pricewow.ruЗавершен10 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта напольных покрытий, интернет магазин (ламинат, паркетная доска) Подробное ТЗ прикрепил к проекту. Стоимость фиксированная, 3 000 рублей. Если кого ценник не устаревает не пишите большую цену. НЕ тратьте ни свое ...Завершен10 лет назад
Очень нужен толковый дизайнер. Есть готовый дизайн, нужно внести изменения и доработать некоторые элементы. Заказываю стабильно различные элементы, постоянно дорабатываем и изменяем сайт.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно сделать главную страницу сайта. Интернет магазин на WP.Завершен10 лет назад
- $100
Дизайн для лендиновой страницы, проектируемой на основе данного сайта. Конкретного ТЗ нет, есть примеры желательного результата. Детали обговариваются в ТЗ.Завершен10 лет назад
- $100
Есть старенький сайтик, посвященный фрезерным работам. http://www.sotema-stm.ru/ Необходимо обновить дизайн. Оформить шапку сайта. Цветовую гамму рекомендуется сохранить. Добавить на сайт модуль для отправки заявки. Прикрутить счетчики Я-метрику Li.ru. Расширить рубрикатор. Список предоставим. Добавить карту проезда в раздел контакты. Дополнительные ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Что требуется: 1) ПРОДАЮЩИЙ лендинг на тему продажа котлов. Примеры ваших работ в промышленном направлении _обязательно_!! Таким исполнителям предпочтение. Еще раз - лендинг должен быть реально продающий. У вас для этого есть большой опыт и понимание, что ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад