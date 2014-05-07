Дизайнер, для солидных корп. сайтов и визиток

Добрый день.

Просьба прочесть внимательно это простое предложение.

Нужен дизайнер, не новичок, который имеет опыт рисования сайтов для заводов, частных фирм и прочих серьезных организаций в сфере услуг или производства.

Лаконичные сайты-визитки или более серьезные корпоративные сайты.

Рисовать нужно будет на таком уровне:

- http://nnlab.ru/uploads/portfolio/63/1327841812_chisdom.png

- http://nnlab.ru/uploads/portfolio/55/1295829359_transservice_main.png

- www.auditnn.ru

- https://st.fl.ru/users/specialkneeds/upload/f_06551231c34b235c.jpg

- https://st.fl.ru/users/specialkneeds/upload/f_5010eaead6c02.jpg

Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и аляпистости.

Уметь работать с отступами, шрифтами, верным расположение блоков и т. д.

Стоимость полного дизайна будет в рамках 200-500$. В зависимости от того, какой будет сайт, большой или одна страница + контакты. Просто так угнетать ценой не стану, всегда сможем договориться при наличии желания у вас того же.

Тем, кому этого мало, просьба не писать в заявках или в ЛС. Пожалуйста.

Логотип и фирменный будет разрабатываться отдельно, в стоимость не входит. Если надо будет - разумеется, буду соответствующе доплачивать.

Откликаться только тем, кто делал подобное и у кого есть подобные работы в портфолио.

Зачем? Для того, чтобы я мог с вами работать, мне нужно ваше разрешение взять 5-6 ваших подобных работ и разместить у себя на сайте.

Против копирайта на скринах или любой другой пометки ничего против иметь не буду - лишь бы не заслоняло и не портило саму работу.

Обращаю внимание ваше. Мне нужно не присвоить ваши работы, а продемонстрировать их клиенту, не более. Со своего сайта. Что вот так я могу сделать, на таком уровне.

Кто не хочет давать работы - аналогичная просьба не писать.

Еще раз:

1) Умение и опыт рисования выше описанных сайтов на достойном уровне. Понимание, что такое продающий сайт и хорошая конверсия, кто смыслит в маркетинге и вообще в том, чем занимается.

2) Разрешение разместить скрины на сайте моей студии.

Спасибо. Если хотите задать вопросы, пишите сначала в ЛС, лучше всего - сразу с примерами-ссылками.