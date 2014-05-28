Дизайн посадочной страницы

Дорогие друзья

Нужна помощь в дизайне посадочной страницы для одной очень нами любимой кофейни.

Лого, некоторые корпоративные исходники есть, схематичная структура страницы тоже есть. Большое желание, чтоб все получилось тоже есть :)

Нужен дизайнер, который возьмет материалы, подхватит идею страницы и нарисует ее.

Акция стартует скоро, а нам еще нужно будет все сверстать, потестить и пр. Поэтому очень важны сроки и стоимость ваших услуг.

Всю необходимую информацию + вдохновение постараюсь обеспечить в полном объеме, даже если вы планируете поработать в выходные.