Дизайн сайта логистика, продажи.

Для системы контроля рабочего времени необходимо разработать дизайн сайта. Мне нравится оформление http://www.talkwalker.com/en/home/. Желательно не полностью его копировать, а что-то свое придумать. Буду рад обсудить ваши идеи. Набросок структуры сайта указан в файле design.jpg. Но это ...