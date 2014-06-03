Для системы контроля рабочего времени необходимо разработать дизайн сайта. Мне нравится оформление http://www.talkwalker.com/en/home/. Желательно не полностью его копировать, а что-то свое придумать. Буду рад обсудить ваши идеи. Набросок структуры сайта указан в файле design.jpg. Но это ...
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Здравствуйте.
Нужно додумать "идею" заказчика (kvk-stroy.ru.jpg) и нарисовать дизайн главной страницы сайта.
На вопросы отвечу, пишите.
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