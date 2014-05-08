Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу.

Много заказов на дизайны сайтов, баннеров и т.п.

Обязательное условие:

Человек должен быть доступен в сети, чтобы не пропадал неожиданно на несколько дней и не игнорировал сообщения по нескольку часов.

Оплата возможна как по сделке, так и фикс. за месяц.