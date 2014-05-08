Дизайн сайта логистика, продажи. разработка главной и внутренней (2 страницы). что-то похожее на ТЗ в атаче. на скринах примеры того, что нравится и в каком виде хочу видеть результат. корректировки возможны в процессе обсуждения задания. прикрепляйте примеры работ. указывайте сроки. оплата ...
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Здравствуйте. Мне нужно чтобы на странице где расположен форум не транслировался сайтбар и форум был во всю ширину сайта ссылка на форум http://stroyka-remontt.ru/stroitelnyi-forum/
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