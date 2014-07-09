Нарисовать дизайн сайта (орган. свадеб и празд.)

Дорогие друзья Нужна помощь в дизайне посадочной страницы для одной очень нами любимой кофейни. Лого, некоторые корпоративные исходники есть, схематичная структура страницы тоже есть. Большое желание, чтоб все получилось тоже есть :) Нужен дизайнер, который возьмет материалы, подхватит ...
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Необходимо нарисовать новый дизайн для уже существующего сайта по организациям праздников и свадеб. Что-то яркое, и впечатляющее. Подробности в приват
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