Дизайн сайт интернет-магазина раций

Нужен дизайн сайта интернет-магазина раций.

Примеров нормальных сайтов по данной тематике у меня к сожалению нет. Точнее все они мне не нравятся.

Нужно сделать что-то более человеческое, нежели эти скучные топорные сайты.

Страницы:

- главная;

- страница выбора раздела (wizard);

- landing-страница раздела;

- список товаров (он же каталог и результат поиска);

- страница товара;

- корзина, страница заказа;

- типовая информационная страница.

Подробное описание распишу выбранному исполнителю.

Указывайте свою цену и сроки.